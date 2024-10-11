Состояние Ливанова ухудшилось

Во вторник, 8 октября, в больнице сообщали, что состояние Ливанова улучшилось, на тот момент он находился в состоянии средней тяжести.
«Ливанов Василий Борисович. Реанимация. Неврология. Состояние тяжелое», — рассказали в медучреждении.
Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. В 1950—1954 годах он учился в Московской средней художественной школе, по окончании которой поступил в Театральное училище (ныне институт) имени Щукина. В 1960—1964 годах был артистом Театра-студии киноактера в Москве. В 1988—1992 годах руководил московским экспериментальным театром «Детектив». В кино Ливанов дебютировал в 1959 году с эпизодической ролью в фильме «Город на заре». В том же году он снялся в главной роли в фильме «Неотправленное письмо». Наибольшую популярность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979−1986).
Классикой отечественной мультипликации стал мультфильм по сценарию Василия Ливанова (совместно с Юрием Энтиным) «Бременские музыканты» (1969) на музыку Геннадия Гладкова. По требованию зрителей было снято его продолжение «По следам бременских музыкантов» (1972), а в 2001 году вышел фильм «Новые бременские». Ливанов озвучил Карлсона в мультфильмах «Малыш и Карлсон» (1968) и «Карлсон вернулся»(1970), Крокодила Гену в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке (1969−1983), Удава в «38 попугаях» и других мультфильмах этой серии (1976−1991). Голосом Василия Ливанова на экране говорят около 300 персонажей.