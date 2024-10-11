Тела пятерых детей нашли под завалами дома в Костанайской области

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сегодня в 04.29 утра на территории частного подворья в Житикаре произошел пожар, который привел к обрушению крыши жилого дома. В течение 7 минут на место происшествия прибыли спасатели, дом был полностью охвачен огнем. Пожарные оперативно приступили к тушению огня и разбору завалов. В 06.08 пожар был локализован и полностью ликвидирован.
«В момент обрушения в доме без присмотра взрослых находились несовершеннолетние дети 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 годов рождения. К сожалению, в результате разбора завалов обнаружены тела пятерых детей. Старший ребенок 2011 года рождения не пострадал», — рассказали в ДЧС Костанайской области.
По предварительной информации, мать детей с вечера ушла к знакомому. Супруг находится в местах лишения свободы. В настоящее время причины произошедшего выясняются. Назначено пожарно-техническое исследование. Психологи филиала Центра медицины катастроф оказывают необходимую психологическую помощь родственникам. Местные исполнительные органы окажут всю необходимую помощь, в том числе материальную.
«МЧС настоятельно призывает жителей не оставлять малолетних детей без присмотра взрослых!» — обратились в ведомстве.
Как вести себя при пожаре в доме
В МЧС рассказали о правилах поведения при возникновении возгорания:
- перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;
- в начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, покрывала, песок, воду и др.);
- закройте все двери в доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;
- покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;
- если дым уже проник в дом, держитесь ближе к полу — там всегда есть свежий воздух;
- закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;
- не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных;
- в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните на номер 112.