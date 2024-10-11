Тела пятерых детей нашли под завалами дома в Костанайской области

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сегодня в 04.29 утра на территории частного подворья в Житикаре произошел пожар, который привел к обрушению крыши жилого дома. В течение 7 минут на место происшествия прибыли спасатели, дом был полностью охвачен огнем. Пожарные оперативно приступили к тушению огня и разбору завалов. В 06.08 пожар был локализован и полностью ликвидирован.