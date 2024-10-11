«Гони телефон и деньги!»: в Саянске ученики начальных классов запугивали детей и отбирали у них ценные вещи

— Спустя две недели мы пошли с сыном в магазин. Вдруг он заметил двух мальчишек на улице и говорит мне: «Мама, вот эти ребята, которые у меня деньги отобрали!». Я решила пообщаться с ними, провести какую-то воспитательную беседу. Спрашиваю: «Вы зачем деньги взяли? Вы знаете, что это преступление?». Но в ответ на это они прямо при мне начали сыпать угрозы и неприятные ругательства в адрес моего сына…