«Гони телефон и деньги!»: в Саянске ученики начальных классов запугивали детей и отбирали у них ценные вещи

— Все произошло еще в сентябре. Мой сын возвращался домой от друга, ехал на велосипеде через парк «Таежные бульвары». Это довольно популярное место отдыха в нашем городе. Неожиданно выскочили двое мальчишек, лет 9−10 на вид. Остановили его и начали требовать что-нибудь ценное: деньги или телефон, — рассказывает 44-летняя жительница Саянска Тамара Николаева.
Со слов женщины, у 7-летнего мальчика с собой было всего около 50 рублей. Но отдавать их хулиганам он не собирался. Школьник решил дать отпор.
— Сын возмутился, мол, чего вы ко мне пристали, просил отстать от него. Но они начали пинать его велосипед. Досталось и ребенку. В итоге он отдал им все, что было. И только после этого они отпустили его…
Вернувшись домой в слезах, мальчик рассказал о случившемся маме. Сибирячка предложила вернуться в парк и отыскать обидчиков сына, поговорить с ними. Но сын сказал, что хулиганы убежали в другую сторону и их уже не найти. В полицию Николаевы решили не обращаться.
— Спустя две недели мы пошли с сыном в магазин. Вдруг он заметил двух мальчишек на улице и говорит мне: «Мама, вот эти ребята, которые у меня деньги отобрали!». Я решила пообщаться с ними, провести какую-то воспитательную беседу. Спрашиваю: «Вы зачем деньги взяли? Вы знаете, что это преступление?». Но в ответ на это они прямо при мне начали сыпать угрозы и неприятные ругательства в адрес моего сына…
Тамара признается, что была ошарашена таким поведением. Она попыталась пристыдить мальчишек, но в ответ вновь посыпались оскорбления.
— Я предположила, что они живут в общежитии неподалеку. Пригрозила, что пойду туда и отыщу их родителей. Но им было бесполезно что-либо говорить. Они просто стояли и кричали на всю улицу. Поэтому мы просто ушли с ребенком оттуда.
Не первый случай.
О случившемся Тамара рассказала знакомым и коллегам с работы. Как оказалось, ее сын стал не единственной жертвой нападок малолетних хулиганов в этом районе. А на днях женщина увидела пост в одном из местных сообществ. Подписчица поделилась записью с камер видеонаблюдения, установленных в парке.
«Двое мальчиков ограбили семилетнего ребенка. Отобрали 500 рублей. Увидев у него деньги, шли за ним, а потом напал тот, который постарше, в маске», — написал автор поста.
Как рассказывает Тамара, этот случай произошел 8 октября с одноклассником ее сына. Мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию с заявлением.
Пользователи соцсетей подключились к обсуждению ситуации и рассказали о том, что их дети тоже пострадали от этих подростков в этом же парке.
— В середине сентября к моему сыну на горке подошли четверо ребят, им лет по 10. Начали вымогать деньги и телефон, после чего пытались украсть велосипед. Но вмешались прохожие и мальчишки убежали. Спустя десять дней этот же случай произошел со знакомой моей жены. В этом же парке у ее сына эти же четверо вымогали деньги и телефон. Надавали пощечин и после этого отвязались. С этим надо что-то делать!" — написал один из комментаторов поста.
ОФИЦИАЛЬНО.
В случившемся уже разбираются правоохранительные органы. Как рассказали в ГУ МВД по Иркутской области, полицейские установили школьника, забравшего деньги у первоклассника.
— Личности нарушителя правопорядка и его знакомого установлены полицейскими. Инспекторы готовят для направления в комиссию по делам несовершеннолетних материалы для рассмотрения действий подростка и его родителей с точки зрения привлечения к административной ответственности за несоблюдение законными представителями своих обязанностей о воспитании детей.
Кроме того, сотрудники полиции намерены ходатайствовать о том, чтобы поместить ребенка в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей для проведения с ним индивидуальной профилактической работы.