В станице Ленинградской дети попали под колеса грузовика

В телеграм-канале кубанской Госавтоинспекции сообщили, что происшествие случилось порядка 16 часов 40 минут. Из материалов дела следует, что водитель грузовика «КАМАЗ» с прицепом сбил двух детей, переходивших дорогу по нерегулируемой «зебре».