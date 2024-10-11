В станице Ленинградской дети попали под колеса грузовика

По данным правоохранителей, есть один погибший и один пострадавший.
В телеграм-канале кубанской Госавтоинспекции сообщили, что происшествие случилось порядка 16 часов 40 минут. Из материалов дела следует, что водитель грузовика «КАМАЗ» с прицепом сбил двух детей, переходивших дорогу по нерегулируемой «зебре».
В результате аварии 6-летний мальчик скончался на месте происшествия. Девочка 16 лет доставлена в Павловскую ЦРБ с многочисленными травмами.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в результате ДТП в Апшеронском муниципалитете погибли 14-летние мальчики.