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В станице Ленинградской дети попали под колеса грузовика

На улице Тихой станицы Ленинградской 10 октября произошла авария.

По данным правоохранителей, есть один погибший и один пострадавший.

В телеграм-канале кубанской Госавтоинспекции сообщили, что происшествие случилось порядка 16 часов 40 минут. Из материалов дела следует, что водитель грузовика «КАМАЗ» с прицепом сбил двух детей, переходивших дорогу по нерегулируемой «зебре».

В результате аварии 6-летний мальчик скончался на месте происшествия. Девочка 16 лет доставлена в Павловскую ЦРБ с многочисленными травмами.

Ранее «МК на Кубани» писал, что в результате ДТП в Апшеронском муниципалитете погибли 14-летние мальчики.