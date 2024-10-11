Три жительницы Волгограда отправятся под суд за мошенничество

С октября 2021 года по октябрь 2023 года женщины представили в органы ЗАГС фиктивные данные о родах вне медучреждений. Они с помощью подложных документов оформили свидетельства о рождении детей и обратились за маткапиталом и ежемесячным пособием по уходу за ребенком.