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Три жительницы Волгограда отправятся под суд за мошенничество

Женщины в своей вине полностью сознались.

С октября 2021 года по октябрь 2023 года женщины представили в органы ЗАГС фиктивные данные о родах вне медучреждений. Они с помощью подложных документов оформили свидетельства о рождении детей и обратились за маткапиталом и ежемесячным пособием по уходу за ребенком.

Как сообщает пресс-служба регпрокуратуры, своими действиями волгоградки причинили ущерб бюджету государства в 1,9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Материалы расследования с утвержденным обвинительным заключением были направлены в суд на рассмотрение.