ФСБ задержала жителя Феодосии за шпионаж

В Крыму задержан местный житель, сотрудничавший с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.
В Феодосии задержан мужчина, подозреваемый в шпионаже. Местный житель передавал вражеским спецслужбам координаты и фотографии кораблей Черноморского флота России. Кроме того, задержанный перечислял денежные средства для поддержки Вооруженных сил Украины, отметили в ведомстве.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Жителю Феодосии грозит до 20 лет тюремного заключения.