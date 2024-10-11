Директору института УрФУ Шурманову дали 9 лет колонии за мошенничество

По версии обвинения, Евгений Шурманов в 2020—2021 году совместно с сообщником совершил хищение денег из бюджета, предназначавшихся для проведения соревнований по регби на Всероссийской Универсиаде. Общая сумма ущерба составляет более 15 млн руб. По данным источника «Ъ-Урал», деньги были похищены с помощью завышения стоимости проживания и питания спортсменов. Похищенные деньги были потрачены подсудимым на личные нужды.