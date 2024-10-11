Стали известны подробности пожара под Самарой, погубившего двух человек

В Главном управлении МЧС России по Самарской области рассказали подробности унёсшего жизни двух человек пожара, случившегося 9 октября в 22:32 в поселке Белозерки Красноярского района.
Хозяйки частного дома на улице Автомобильной решили насушить свеклы и оставили на ночь включенную в сеть электросушилку. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования. В результате пожара погибли две женщины — 83-х и 62-х лет.
Пожар на площади 20 квадратных метров тушили 27 человек пожарных прибывших на восьми пожарных машинах.
Для предотвращения подобных трагедий используйте только качественную бытовую технику, купленную в специализированном магазине. Обязательно изучите инструкцию и соблюдайте все указанные в ней правила. Ваши электроприборы должны быть исправны, и применяться исключительно по прямому назначению. Если техника дала сбой, не ремонтируйте её самостоятельно — доверьте это специалисту или обратитесь в сервисный центр производителя.
Для исключения возгорания электрооборудования из-за скачков и перепадов напряжения пользуйтесь сетевыми фильтрами. Следите за тем, чтобы вилки и розетки не нагревались, ведь это первый признак неисправности или перегрузки сети, что, соответственно, может привести к короткому замыканию.