Стали известны подробности пожара под Самарой, погубившего двух человек

Для предотвращения подобных трагедий используйте только качественную бытовую технику, купленную в специализированном магазине. Обязательно изучите инструкцию и соблюдайте все указанные в ней правила. Ваши электроприборы должны быть исправны, и применяться исключительно по прямому назначению. Если техника дала сбой, не ремонтируйте её самостоятельно — доверьте это специалисту или обратитесь в сервисный центр производителя.