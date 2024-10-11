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Гибель 5 детей в Костанайской области: появилось видео с места трагедии

Пятеро оставшихся без присмотра детей погибли в результате пожара и обрушения крыши дома в городе Житикара Костанайской области. Кроме того, ход расследования уголовного дела взят на контроль генеральным прокурором, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В пресс-службе регионального акимата уточнили, по предварительной информации, мать детей с вечера ушла к знакомому. Супруг находится в местах лишения свободы.

В настоящее время причины произошедшего выясняются.

В Сети также опубликованы кадры с места трагедии.

МЧС настоятельно призывает жителей не оставлять малолетних детей без присмотра взрослых.

Похожая трагедия случилась зимой 2024 года: при пожаре в двухквартирном одноэтажном жилом доме в селе Талды Каркаралинского района погибли четыре ребенка.

пожары