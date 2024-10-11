Свердловчанка пыталась провезти наркотики на отдых в мочалке

Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Во время досмотра в аэропорту у женщины под курткой обнаружили мочалку. Согласно заключению экспертов, гигиеническое средство было пропитано наркотиками — героином. Общая масса запрещенных средств составила 0,855 грамма.
По словам задержанной, наркотики она намеревалась употребить на отдыхе.
В ведомстве отмечают, что женщина уже более двух лет употребляет наркотики. В текущем году за это она привлекалась к административной ответственности.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Жительница Верхней Пышмы находится под подпиской о невыезде.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге в ходе совместной спецоперации сотрудников УФСБ России по Свердловской области и их коллег из полиции были задержаны три гражданина, которые подозревают в производстве и продаже наркотиков.
Спецоперация прошла 25 сентября. Была пресечена деятельность нарколаборатории, в которой нашли оборудование и 6 килограммов запрещенных средств. Кроме этого прикрыли два канала распространения наркотиков.