Бизнесмена из Парголово ограбили на 46,8 млн рублей

Индивидуального предпринимателя из Парголово ограбили на 46,8 млн рублей. Все произошло около полуночи 9 октября. Тогда бизнесмен вернулся домой на Яблоневую улицу и увидел в коттедже грабителей. Четверо мужчин, угрожая хозяину жилища убийством, отобрали у него 6,9 млн рублей наличными, ювелирные украшения и часы Rolex из золота, а также угнали две машины — GWM TANK 300 и LIXIANG L9. Вторая иномарка оформлена на супругу предпринимателя. После этого неизвестные скрылись с места происшествия. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».