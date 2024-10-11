Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На волгоградца возбудили дело за экстремистские посты в «ВКонтакте»

Сотрудники УФСБ по Волгоградской области пресекли противоправную деятельность, которую осуществлял 48-летний волгоградец в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили V102.RU в УФСБ России по региону, используя аккаунт в социальной сети он разместил высказывания, содержащие признаки призыва к противоправным действиям против жителей иной национальности.

В отношении волгоградца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

В ходе расследования будут установлены все обстоятельства совершения преступления.

ФСБ