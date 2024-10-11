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Пожар охватил жилой дом в центре Сочи

В центре Сочи загорелся жилой дом.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 10 октября на улице Восточной в Центральном районе Сочи загорелся жилой дом. Пожар охватил площадь в 49 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 20:42. Первые подразделения тут же отправились на место происшествия. В 21:06 пожар удалось локализовать на площади 49 «квадратов». В 21:11 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение, а в 21:37 устранили последствия пожара.

«Погибших и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении пожара участвовали 11 человек личного состава ведомства и три единицы техники.

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