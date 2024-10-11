Пожар охватил жилой дом в центре Сочи

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 20:42. Первые подразделения тут же отправились на место происшествия. В 21:06 пожар удалось локализовать на площади 49 «квадратов». В 21:11 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение, а в 21:37 устранили последствия пожара.