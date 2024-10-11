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Курьера наркомаркета задержали в Минском районе

11 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Гомельской области совместно с коллегами из Минского РУВД и УВД Гродненской области задержали вблизи д. Прилесье Минского района 30-летнего жителя Гродненской области. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Как удалось установить, фигурант устроился оптово-розничным курьером в наркомаркет в августе этого года, став участником организованной преступной группы. Он расфасовывал психотроп на мелкие партии и раскладывал по тайникам на территории Гродненской области. При мужчине было более 100 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. Эта партия подлежала распространению на территории страны.

Товар изъят. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.