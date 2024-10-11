На месте гибели мужчины под окнами высотки в Перми остаётся чёрное пятно

Пятно чёрного цвета до сих пор остаётся на месте гибели пожилого мужчины в Перми, сообщили perm.aif.ru очевидцы.
Речь идёт о трагедии, которая случилась в микрорайоне Ераничи 9 октября. Как рассказали свидетели, возле дома на проспекте Декабристов, 16А нашли обнажённое тело пожилого мужчины. Во время работы следователей погибший продолжал лежать возле 25-этажного дома, накрытый плёнкой. По словам очевидцев, жуткую картину могли наблюдать жители дома и прохожие. В СУ СКР по Пермскому краю сайту perm.aif.ru подтвердили факт происшествия.
«На месте, где нашли тело, до сих пор остаётся большое чёрное пятно», — рассказали perm.aif.ru утром 11 октября местные жители.
Напомним, ранее в СУ СКР региона сайту perm.aif.ru рассказали, что погибшим оказался 94-летний мужчина. Сейчас следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.