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Пермяк лишен свободы за убийство, которое он совершил 20 лет назад

Весной 2005 года пермяк поссорился со знакомой и избил ее, а после задушил. Тело он спрятал в лесу.

Источник: AP 2023

Мотовилихинский районный суд г. Перми вынес приговор 39-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийстве. По данным суда, весной 2005 года между пермяком и его знакомой произошла ссора.

В ходе конфликта мужчина нанес знакомой множественные удары по голове, после чего задушил и спрятал тело в лесу. Около 20 лет уголовное дело оставалось нераскрытым, но сотрудники правоохранительных органов доказали причастность пермяка к убийству.

Суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск прокурора в интересах матери и дочери погибшей о взыскании в счет компенсации морального вреда пяти млн рублей.

Приговор суда еще не вступил в законную силу, об этом сообщает прокуратура Пермского края.