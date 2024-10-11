Пермяк лишен свободы за убийство, которое он совершил 20 лет назад

Мотовилихинский районный суд г. Перми вынес приговор 39-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийстве. По данным суда, весной 2005 года между пермяком и его знакомой произошла ссора.
В ходе конфликта мужчина нанес знакомой множественные удары по голове, после чего задушил и спрятал тело в лесу. Около 20 лет уголовное дело оставалось нераскрытым, но сотрудники правоохранительных органов доказали причастность пермяка к убийству.
Суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск прокурора в интересах матери и дочери погибшей о взыскании в счет компенсации морального вреда пяти млн рублей.
Приговор суда еще не вступил в законную силу, об этом сообщает прокуратура Пермского края.