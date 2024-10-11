Названа причина пожара, в котором погибли пятеро детей в Костанайской области

Сообщение о возгорании поступило в отдел ЧС около 04:29 утра. На тушение пожара были оперативно направлены силы ДЧС, а также сотрудники АО «Костанайские минералы», спасатели Житикаринского отделения и ТОО «Семсер Өрт сөндруші». В тушении участвовали 19 человек и 5 единиц техники, сообщает El.kz.
По предварительным данным, причиной пожара стало оставление печи без присмотра. На месте трагедии присутствует первый заместитель прокурора области Бекбосынов Б. А., и начато досудебное расследование. Генеральный Прокурор Республики Казахстан взял дело под личный контроль, чтобы обеспечить полное и всестороннее расследование происшествия.
Прокуратура Костанайской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших детей.