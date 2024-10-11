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Названа причина пожара, в котором погибли пятеро детей в Костанайской области

Ранним утром 11 октября 2024 года в частном доме по улице Клубная, 52 в городе Житикара Костанайской области произошёл пожар, который привёл к гибели пятерых несовершеннолетних детей.

Источник: EL.kz

Сообщение о возгорании поступило в отдел ЧС около 04:29 утра. На тушение пожара были оперативно направлены силы ДЧС, а также сотрудники АО «Костанайские минералы», спасатели Житикаринского отделения и ТОО «Семсер Өрт сөндруші». В тушении участвовали 19 человек и 5 единиц техники, сообщает El.kz.

По предварительным данным, причиной пожара стало оставление печи без присмотра. На месте трагедии присутствует первый заместитель прокурора области Бекбосынов Б. А., и начато досудебное расследование. Генеральный Прокурор Республики Казахстан взял дело под личный контроль, чтобы обеспечить полное и всестороннее расследование происшествия.

Прокуратура Костанайской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших детей.

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