59-летний водитель иномарки скончался в аварии в Иркутском районе

Сегодня, 11 октября, в Иркутском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Случилось это около 11 часов утра на третьем километре автодороги «Иркутск — Оса — Усть-Уда». Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.