59-летний водитель иномарки скончался в аварии в Иркутском районе

Сегодня, 11 октября, в Иркутском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Случилось это около 11 часов утра на третьем километре автодороги «Иркутск — Оса — Усть-Уда». Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
По предварительным данным, 59-летний водитель Nissan Expert ехал в сторону Иркутска, в какой-то момент съехал с дороги и врезался в дерево.
— Мужчина скончался прямо на месте, еще до приезда врачей, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.
Сейчас правоохранители проводят всестороннюю проверку, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в автомобиль с людьми упал с моста в Тайшетском районе. Трем пассажирам понадобилась помощь врачей. Правоохранители выяснили, что 38-летний водитель ВАЗ-21213 был пьян.