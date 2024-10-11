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59-летний водитель иномарки скончался в аварии в Иркутском районе

Мужчина съехал в кювет и врезался в дерево.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 октября, в Иркутском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Случилось это около 11 часов утра на третьем километре автодороги «Иркутск — Оса — Усть-Уда». Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

По предварительным данным, 59-летний водитель Nissan Expert ехал в сторону Иркутска, в какой-то момент съехал с дороги и врезался в дерево.

— Мужчина скончался прямо на месте, еще до приезда врачей, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.

Сейчас правоохранители проводят всестороннюю проверку, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в автомобиль с людьми упал с моста в Тайшетском районе. Трем пассажирам понадобилась помощь врачей. Правоохранители выяснили, что 38-летний водитель ВАЗ-21213 был пьян.