В Петербурге мужчина оформлял кредиты с чужих аккаунтов

По десяти эпизодам мошенничества возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство. При обысках у подозреваемых изъяты банковские карты, соответствующая техника, а также sim-карты. Кроме того, в квартире одного из фигурантов изъяты наркотические средства, которые направлены на экспертизу.