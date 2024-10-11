В Петербурге мужчина оформлял кредиты с чужих аккаунтов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Девятнадцатилетний житель Санкт-Петербурга вместе с соучастником взламывали чужие аккаунты на портале госуслуг, чтобы оформить кредиты, оба задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, мошенническая схема предполагала покупку неактивных сим-карт разных операторов связи с последующей проверкой номеров на наличие зарегистрированных аккаунтов на платформе «Госуслуг». Авторизовавшись на портале через sms-сообщение, злоумышленники получали доступ к персональным данным для оформления кредитов и рассрочек на сайтах маркетплейсов и микрофинансовых организаций.
«По оперативным данным, налаженная схема позволила хакерам заработать порядка полумиллиона рублей. В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками угрозыска по подозрению в этом преступлении были задержаны 19-летний петербуржец и его 20-летний соучастник из Псковской области», — говорится в сообщении.
По десяти эпизодам мошенничества возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство. При обысках у подозреваемых изъяты банковские карты, соответствующая техника, а также sim-карты. Кроме того, в квартире одного из фигурантов изъяты наркотические средства, которые направлены на экспертизу.
Фигуранты отправлены под домашний арест, полиция устанавливает их возможных соучастников.