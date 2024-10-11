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«Педагоги и охранники не реагировали на происходящее»: в одной из школ Красноярска подростки издеваются над 13-летней девочкой

Подростки издевались над девочкой в одной из школ Красноярска.

Источник: Соцсети

В Красноярске родители учеников средней школы № 159, которая находится на улице Калинина, обвинили группу подростков в травле 13-летней девочки. Как сообщили в Межрегиональном центре по делам детей, все свои издевательства ученики снимают на камеру.

При этом, по словам горожан, педагоги и охранники никак не реагируют на конфликт учеников.

На одном из роликов, который был опубликован в социальных сетях, видно, как толпа хулиганов пытается налепить на волосы школьницы липкую игрушку — слайм. В этот момент пострадавшая беспомощно сидит на полу, а после пытается убежать подальше от своих обидчиков. Все издевательства происходят прямо в стенах учебного заведения.

В управлении образования рассказали, что по факту буллинга уже проводится служебное расследование совместно с администрацией школы, прокуратурой и инспектором по делам несовершеннолетних.

Полицейские установили личность школьницы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

— По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — добавила пресс-служба регионального МВД.

Ранее мы писали, что в краевом центре группа несовершеннолетних попала под уголовное дело за избиение 9-летнего мальчика.