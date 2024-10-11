«Педагоги и охранники не реагировали на происходящее»: в одной из школ Красноярска подростки издеваются над 13-летней девочкой

На одном из роликов, который был опубликован в социальных сетях, видно, как толпа хулиганов пытается налепить на волосы школьницы липкую игрушку — слайм. В этот момент пострадавшая беспомощно сидит на полу, а после пытается убежать подальше от своих обидчиков. Все издевательства происходят прямо в стенах учебного заведения.