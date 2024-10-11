Нефтепродукты нашли в почве у детского лагеря в Хабаровском крае

«Юридическому лицу выдано предписание об усилении производственного контроля качества питьевой воды из подземного водозабора и на выходе в сеть по микробиологическим, органолептическим, санитарно-химическим показателям, в том числе исследования на марганец, железо и нефтепродукты», — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.