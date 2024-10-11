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Нефтепродукты нашли в почве у детского лагеря в Хабаровском крае

Роспотребнадзор выдал предписание юридическому лицу.

Источник: Комсомольская правда

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора проводит оперативные мероприятия на месте разлива нефтепродуктов у лагеря «Буревестник» в Комсомольском районе Хабаровского края. Ранее случившимся заинтересовалась прокуратура. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Угрозы для детей на данный момент нет — учреждение закрыто на зимний сезон. Специалисты выехали на место 9 октября и взяли пробы почвы для определения содержаний в ней нефтепродуктов. Исследования подтвердили факт загрязнения почвы.

Так, в полутора километрах от места происшествия находятся две скважины по розливу питьевой воды «Серебряный источник».

«Юридическому лицу выдано предписание об усилении производственного контроля качества питьевой воды из подземного водозабора и на выходе в сеть по микробиологическим, органолептическим, санитарно-химическим показателям, в том числе исследования на марганец, железо и нефтепродукты», — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Сейчас проводится отбор проб для контроля качества питьевой воды. Предписание находится на контроле специалистов.

экология