Отец заживо сжег детей и жену и получил пожизненное

Трагедия в крошечной деревне Тимирязева в Иркутской области случилась ещё зимой 2022 года. Её участников уже нет в живых, кроме отца-изверга и грудного ребёнка, которого успели спасти. Тридцатилетняя женщина и двое сыновей — двух и четырёх лет — погибли в огне. В июле этого года убийцу приговорили к 24 годам колонии. Но сейчас приговор ужесточили — сидеть ему пожизненно.
Поджёг дом с детьми
Деревня Тимирязева — совсем маленькая, на 100 семей. И то, как горела в огне молодая семья, здесь будут пересказывать друг другу ещё много лет.
«Горят! Дом горит! — вечером 5 февраля 2022 года соседи вызвали пожарных. Те приехали быстро — райцентр Качуг буквально “за поворотом”, в пяти километрах. Из огня спасли 30-летнюю хозяйку дома с полугодовалым малышом на руках. Старшие сыновья — одному скоро два и второму четыре — погибли.
Следователи, которые выехали на место трагедии, выяснили, что в поджоге виноват отец семейства — 28-летний Андрей. В очередном приступе ревности он облил бензином жену и троих детей и чиркнул спичкой.
«Женщина с младшим ребёнком были доставлены в больницу с термическими ожогами различной степени тяжести. Спустя 8 месяцев потерпевшая скончалась от ожоговой болезни», — сообщали в СК.
Счастливое семейство
Сразу после трагедии, когда еще верилось, что не только малыша, но и его мать удастся спасти, выясняли, как так вышло, что никто не распознал домашнего тирана до этого. С виду семья с тремя малышами казалась вполне благополучной.
«По нашим данным, это была самая обычная семья без нареканий, — рассказывала тогда детский омбудсмен Иркутской области Татьяна Афанасьева. — Жили в своём доме, вели подсобное хозяйство, погибшие дети ходили в сад. Все меры соцподдержки были оформлены. Со стороны семья выглядела счастливо и не вызывала подозрений».
И это — абсолютная правда. Потому что о том, что происходит в стенах этого дома, знали немногие — соседи, родные да участковый.
«На протяжении последних трёх лет в органы внутренних дел поступило 4 сообщения о противоправных действиях главы семьи, — сообщали в полиции. — Супруга и соседи указывали, что мужчина нарушает общественный порядок и устраивает дома дебоши. Проверки каждого сообщения в установленном законом порядке проводились. Но сами граждане отказывались писать заявления для дальнейшей правовой оценки действий».
Жена терпела своего домашнего тирана, с которым не была даже расписана, родила ему троих мальчишек. И всё ждала, что её Андрей обязательно образумится — как все жертвы домашнего насилия, она верила в это. Бьёт — значит любит. Пока не убил — и её, и детей. Младший ребёнок будет расти у родственников.
Первый суд приговорил отца-убийцу к 24 годам колонии — и он ещё имел шансы выйти на свободу. Но прокуратура опротестовала это решение и добилась пересмотра дела. По новому решению суда он отправится в колонию для пожизненников. Навсегда.
Бегите от таких людей
— Не нужно отказываться от помощи полиции, если дело дошло до рукоприкладства, — говорит руководитель Кризисного центра для женщин с детьми в трудной жизненной ситуации Благотворительного фонда «Оберег» Евгения Калмыкова. — В день мы получаем не меньше четырех звонков — женщины спрашивают, что делать в ситуации семейного насилия? Но на заселение к нам решаются далеко не все — женщинам трудно решиться. Это и психологическая позиция жертвы — когда человек теряет волю и самостоятельность, если ему годами внушают, что он ни на что не способен. И боязнь потерять блага — квартиру, бытовые условия. И страх огласки — стыдно признаваться, что тебе нужна помощь.