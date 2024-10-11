Отец заживо сжег детей и жену и получил пожизненное

— Не нужно отказываться от помощи полиции, если дело дошло до рукоприкладства, — говорит руководитель Кризисного центра для женщин с детьми в трудной жизненной ситуации Благотворительного фонда «Оберег» Евгения Калмыкова. — В день мы получаем не меньше четырех звонков — женщины спрашивают, что делать в ситуации семейного насилия? Но на заселение к нам решаются далеко не все — женщинам трудно решиться. Это и психологическая позиция жертвы — когда человек теряет волю и самостоятельность, если ему годами внушают, что он ни на что не способен. И боязнь потерять блага — квартиру, бытовые условия. И страх огласки — стыдно признаваться, что тебе нужна помощь.