Перестрелку близ Талгара отрицают в полиции

Как рассказали в пресс-службе ведомства, информация о перестрелке не соответствует действительности.
«Распространяемая в социальных сетях информация о якобы перестрелке возле одного из кафе в поселке Туздыбастау Талгарского района не соответствует действительности», — отметили в ДП Алматинской области.
Стражами порядка было установлено, что между посетителями заведения произошла словесная перепалка, переросшая в конфликт. Ситуация была оперативно разрешена экипажем, патрулировавшим данную местность.
«По факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента доставлены в полицию», — сообщили в ведомстве.
В результате произошедшего пострадавших нет. В настоящее время обстоятельства выясняются.
«Призываем доверять только официальным источникам и напоминаем, что распространение ложной информации может привести к ответственности вплоть до уголовной», — отметили в ДП Алматинской области.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, в подписи к которому указывалось, что в поселке Туздыбастау по Талгарскому тракту была перестрелка.