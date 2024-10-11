Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перестрелку близ Талгара отрицают в полиции

В ДП Алматинской области опровергли информацию о том, что в поселке Туздыбастау по Талгарскому тракту произошла перестрелка — была словесная перепалка, переросшая в конфликт, передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, информация о перестрелке не соответствует действительности.

«Распространяемая в социальных сетях информация о якобы перестрелке возле одного из кафе в поселке Туздыбастау Талгарского района не соответствует действительности», — отметили в ДП Алматинской области.

Стражами порядка было установлено, что между посетителями заведения произошла словесная перепалка, переросшая в конфликт. Ситуация была оперативно разрешена экипажем, патрулировавшим данную местность.

«По факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента доставлены в полицию», — сообщили в ведомстве.

В результате произошедшего пострадавших нет. В настоящее время обстоятельства выясняются.

«Призываем доверять только официальным источникам и напоминаем, что распространение ложной информации может привести к ответственности вплоть до уголовной», — отметили в ДП Алматинской области.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, в подписи к которому указывалось, что в поселке Туздыбастау по Талгарскому тракту была перестрелка.