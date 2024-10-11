В Башкирии осудят фигурантов дела о хищении 150 млн рублей на ремонте дорог

Они предстанут перед судом за мошенничество, дачу взятки и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.
Гендиректор предприятия «Башкиравтодор», руководитель компании «Киви» и его заместитель при помощи директора «Баштранслогистик» решили похитить бюджетные средства, используя возможности нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при ремонте трассы Бирск-Тастуба-Сатка в Караидельском районе.
В 2021—2022 годах сообщники составили почти 7,5 тыс поддельных товарно-транспортных накладных о перевозке различных стройматериалов для реконструкции трассы. На расчетный счет компании «Киви» поступило больше 132 млн рублей, которые злоумышленники похитили.
Также преступники в 2022 году похитили больше 20 млн рублей во время реконструкции улицы Пугачева в Уфе. Чтобы легализовать средства, руководитель фирмы «Киви» заключил несколько фиктивных сделок на строительство объектов недвижимости. В мае 2023 года он передал взятку в 5 млн рублей министру спорта и дорожного хозяйства Башкирии за помощь в погашении задолженности «Башкиравтодор» перед возглавляемой им компанией по другим договорам.
По данным пресс-службы прокуратуры Башкортостана, на имущество фигурантов стоимостью больше 150 млн рублей суд наложил арест. Прокуратура направила в суд иск о взыскании ущерба на сумму больше 152 млн рублей. Материалы дела направят в Кировский районный суд Уфы.