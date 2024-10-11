В Башкирии осудят фигурантов дела о хищении 150 млн рублей на ремонте дорог

Также преступники в 2022 году похитили больше 20 млн рублей во время реконструкции улицы Пугачева в Уфе. Чтобы легализовать средства, руководитель фирмы «Киви» заключил несколько фиктивных сделок на строительство объектов недвижимости. В мае 2023 года он передал взятку в 5 млн рублей министру спорта и дорожного хозяйства Башкирии за помощь в погашении задолженности «Башкиравтодор» перед возглавляемой им компанией по другим договорам.