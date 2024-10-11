Под Каменцом мужчина купил авто, заставив знакомого написать расписку об оплате

В ведомстве добавили, что в тот же день мужчины поехали в Кобринский район, где 21-летний сдал машину на металлолом за символическую сумму. С продавцом авто он не рассчитался, перестал отвечать на телефонные звонки и не выходил на связь. Продавец автомобиля остался без денег, транспорта. Однако у него на руках была расписка, где указаны данные только одного из мужчин. Через год мужчина обратился в милицию.