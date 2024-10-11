Под Каменцом мужчина купил авто, заставив знакомого написать расписку об оплате. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
В сообщении сказано, что в ноябре 2022 года к 55-летнему жителю Жабинковского района по объявлению, связанному с продажей автомобиля Peugeot, приехали потенциальные покупатели. После того, как были оговорены детали сделки, мужчины пришли к соглашению. Продавец передал ключи вместе с документами на авто 21-летнему жителю Каменецкого района. Покупатель в качестве задатка оставил 100 рублей.
Кроме того, мужчина попросил у своего 33-летнего знакомого из Гродненского района написать расписку про обязательство последующей оплаты 2500 рублей в течение месяца, настояв, чтобы он указал свои анкетные данные.
В ведомстве добавили, что в тот же день мужчины поехали в Кобринский район, где 21-летний сдал машину на металлолом за символическую сумму. С продавцом авто он не рассчитался, перестал отвечать на телефонные звонки и не выходил на связь. Продавец автомобиля остался без денег, транспорта. Однако у него на руках была расписка, где указаны данные только одного из мужчин. Через год мужчина обратился в милицию.
В СК отметили, что в ходе расследования уголовного дела были получены данные о том, что написавший расписку 33-летний житель Гродненского района задержан в России за совершение правонарушений. После того, как мужчина был депортирован в Беларусь, следователи его допросили. Он сообщил, что к мошенничеству не имеет никакого отношения. Что касается расписки, то ее он написал по глупости, чем себя и подставил.
«При этом он указал на молодого человека, который сбыл автомобиль, а деньги присвоил себе», — сказано в сообщении.
Следователи приняли меры по установлению местонахождения афериста. Выяснилось, что он уже отбывает наказание за совершение аналогичных мошенничеств, которые связаны с завладением авто. Изначально мужчина отрицал вину в совершенном преступлении. Для того, чтобы доказать его причастность к мошенничеству, следовали провели ряд действий, в том числе очные ставки со свидетелями.
«Под весом неопровержимых доказательств молодой человек признал вину и возместил ущерб потерпевшему», — уточнили в СК.
Брестский межрайонным отделом Следственного комитета мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное повторно. Ему дали полтора года лишения свободы.
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