Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозревают в коррупции: в Челябинске задержали заместителя главного врача областной станции переливания крови

Задержан заместитель главврача областной станции переливания крови в Челябинске.

Силовики работают с документами Челябинской областной станции переливания крови. Как стало известно КП-Челябинск, это связано с тем, что заместителя главного врача медучреждения подозревают в коррупции.

— На основании запроса мы предоставили всю запрашиваемую документацию и доступ к иным материалам, способствующим установлению объективной истины по делу, — сообщили в пресс-службе областной станции переливания крови.

В пресс-службе Следственного комитета Челябинской области обещали уточнить информацию чуть позже. Мы обязательно опубликуем их комментарий.