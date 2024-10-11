Подозревают в коррупции: в Челябинске задержали заместителя главного врача областной станции переливания крови

Силовики работают с документами Челябинской областной станции переливания крови. Как стало известно КП-Челябинск, это связано с тем, что заместителя главного врача медучреждения подозревают в коррупции.
— На основании запроса мы предоставили всю запрашиваемую документацию и доступ к иным материалам, способствующим установлению объективной истины по делу, — сообщили в пресс-службе областной станции переливания крови.
В пресс-службе Следственного комитета Челябинской области обещали уточнить информацию чуть позже. Мы обязательно опубликуем их комментарий.