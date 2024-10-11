Житель Самарской области из ревности ударил ножом жену в живот

В Безенчуке завершено расследование уголовного дела о нанесении женщине ножевого ранения. Преступление было совершено ночью 18 июля 2024 года. Сообщила о нём в дежурную часть полиции Безенчукского по телефону местная жительница, рассказавшая, что её знакомый мужчина ранил ножом супругу.
Сотрудники уголовного розыска выехали в больницу, куда госпитализировали раненую ножом 35-летнюю женщину, и по месту её проживания.
Опрошенная в больнице женщина подтвердила полицейским, что её ударил ножом муж, с которым она распивала спиртное. Оперуполномоченные изъяли медицинские документы и одежду потерпевшей.
В квартире потерпевшей полицейские провели осмотр, и задержали находившегося в ней ранее судимого за грубое нарушение ПДД РФ и кражу 30-лентнего супруга женщины. Он рассказал во время допроса, что во время застолья на кухне поссорился с женой на почве ревности. Женщина, не желая продолжать конфликт, ушла в комнату, где легла на диван. Испытывая ярость, не сдержав эмоций, безенчуковец взял со стола нож, пошёл за женой и ударил её ножом в живот. После чего, осознав содеянное, и испугавшись последствий, позвонил знакомой и рассказал о случившемся.
На задержанного завели уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», и поместили его в следственный изолятор, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Теперь безенчукскому «Отелло» предстоит ответить за то, что он натворил. Ревнивцу грозит до десяти лет колонии.