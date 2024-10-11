Житель Самарской области из ревности ударил ножом жену в живот

В квартире потерпевшей полицейские провели осмотр, и задержали находившегося в ней ранее судимого за грубое нарушение ПДД РФ и кражу 30-лентнего супруга женщины. Он рассказал во время допроса, что во время застолья на кухне поссорился с женой на почве ревности. Женщина, не желая продолжать конфликт, ушла в комнату, где легла на диван. Испытывая ярость, не сдержав эмоций, безенчуковец взял со стола нож, пошёл за женой и ударил её ножом в живот. После чего, осознав содеянное, и испугавшись последствий, позвонил знакомой и рассказал о случившемся.