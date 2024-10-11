Непогода и гололедица вызвали череду аварий на дорогах в Омской области

С приходом в Омскую область минусовых температур на дорогах образовалось опасное для водителей и пешеходов погодное явление — гололедица. С самого утра в социальных сетях омичи делятся фото и видео с мест аварий.
Местные жители публикуют фотографии с трассы Новосибирск-Омск. По сообщению очевидцев, на дороге страшный гололед.
«Если не переобули автомобиль, то лучше сидите дома», — предупреждают омичи.
В Омске дела на дорогах обстоят не лучше — горожане активно делятся в пабликах видео с последствиями аварий.
Так, у остановки «Заречная» в сторону автовокзала произошло ДТП с участием двух внедорожников. На месте происшествия работает скорая помощь.
На улице Бородина из-за гололедицы с дороги вынесло два автобуса и две легковушки. О пострадавших не сообщается.
На видео можно увидеть, как один из автобусов объезжает место аварии прямо по тротуару.
В Госавтоинспекции по Омской области предупредили омичей об опасностях на дорогах, которые создает образовавшаяся гололедица.
В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать дистанцию между автомобилями, а также быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.
Стоит отметить, что в такую погоду лучшим решением будет снизить скорость, чтобы предотвратить аварию.
Ранее мы писали, что омичей поджидают резкие заморозки, небольшой снег и гололедица на этих выходных.