Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Непогода и гололедица вызвали череду аварий на дорогах в Омской области

Некоторые машины просто выносит с дороги
Источник: Комсомольская правда

С приходом в Омскую область минусовых температур на дорогах образовалось опасное для водителей и пешеходов погодное явление — гололедица. С самого утра в социальных сетях омичи делятся фото и видео с мест аварий.

Местные жители публикуют фотографии с трассы Новосибирск-Омск. По сообщению очевидцев, на дороге страшный гололед.

Фото:

«Если не переобули автомобиль, то лучше сидите дома», — предупреждают омичи.

В Омске дела на дорогах обстоят не лучше — горожане активно делятся в пабликах видео с последствиями аварий.

Так, у остановки «Заречная» в сторону автовокзала произошло ДТП с участием двух внедорожников. На месте происшествия работает скорая помощь.

На улице Бородина из-за гололедицы с дороги вынесло два автобуса и две легковушки. О пострадавших не сообщается.

На видео можно увидеть, как один из автобусов объезжает место аварии прямо по тротуару.

В Госавтоинспекции по Омской области предупредили омичей об опасностях на дорогах, которые создает образовавшаяся гололедица.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать дистанцию между автомобилями, а также быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.

Стоит отметить, что в такую погоду лучшим решением будет снизить скорость, чтобы предотвратить аварию.

Ранее мы писали, что омичей поджидают резкие заморозки, небольшой снег и гололедица на этих выходных.