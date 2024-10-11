Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Хабаровска со знакомыми инсценировал шесть ДТП

Ему вынесли приговор.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске вынесли приговор за мошенничество в сфере автострахования. Дело рассмотрел Центральный районный суд. На скамье подсудимых — 28-летний мужчина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

С декабря 2021-го по апрель прошлого года хабаровчанин вместе с подельниками инсценировали шесть дорожно-транспортных происшествий на территории Хабаровска.

«После оформления сотрудниками ГИБДД необходимых документов они обращались в страховые компании и получали страховые выплаты. Таким образом, они похитили денежные средства трех страховых компаний на общую сумму свыше 850 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчина вину признал и помогал раскрыть дело, а также разоблачить остальных участников преступления. Его отправили в колонию общего режима на 3,5 года.

Уголовные дела в отношении соучастников расследуются.