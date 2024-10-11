Житель Хабаровска со знакомыми инсценировал шесть ДТП

«После оформления сотрудниками ГИБДД необходимых документов они обращались в страховые компании и получали страховые выплаты. Таким образом, они похитили денежные средства трех страховых компаний на общую сумму свыше 850 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.