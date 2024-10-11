Житель Хабаровска со знакомыми инсценировал шесть ДТП

В Хабаровске вынесли приговор за мошенничество в сфере автострахования. Дело рассмотрел Центральный районный суд. На скамье подсудимых — 28-летний мужчина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
С декабря 2021-го по апрель прошлого года хабаровчанин вместе с подельниками инсценировали шесть дорожно-транспортных происшествий на территории Хабаровска.
«После оформления сотрудниками ГИБДД необходимых документов они обращались в страховые компании и получали страховые выплаты. Таким образом, они похитили денежные средства трех страховых компаний на общую сумму свыше 850 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Мужчина вину признал и помогал раскрыть дело, а также разоблачить остальных участников преступления. Его отправили в колонию общего режима на 3,5 года.
Уголовные дела в отношении соучастников расследуются.