На бывшего зампреда правительства Ингушетии совершено покушение

По информации «Ъ», покушение было совершено 10 октября, когда Шерип Алихаджиев находился на веранде своего частного дома в деревне Лапино около 21:00. Неизвестный выстрелил в него четыре раза, после чего скрылся. С двумя огнестрельными ранениями Алихаджиев был доставлен в больницу. Ему провели операцию, состояние здоровья уточняется.