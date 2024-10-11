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На бывшего зампреда правительства Ингушетии совершено покушение

В подмосковном Одинцово совершено покушение на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева, сообщили «Ъ» в СКР. Неизвестный выстрелил в него четыре раза и скрылся. Алихаджиев госпитализирован. Он находится в реанимации.

Источник: РИА "Новости"

По информации «Ъ», покушение было совершено 10 октября, когда Шерип Алихаджиев находился на веранде своего частного дома в деревне Лапино около 21:00. Неизвестный выстрелил в него четыре раза, после чего скрылся. С двумя огнестрельными ранениями Алихаджиев был доставлен в больницу. Ему провели операцию, состояние здоровья уточняется.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ. На месте преступления работают следователи — они изъяли четыре гильзы и две пули.

Шерип Алихаджиев занимает должность помощника депутата Госдумы Владимира Шаманова. В 2003 году президент Владимир Путин вручил Алихаджиеву орден Мужества. В тот момент он занимал пост главы администрации Шалинского района Чечни. Шерип Алихаджиев также был первым зампредом Госсовета Чечни. СМИ называли его соратником Ахмата Кадырова. В 2006 году был назначен зампредом правительства Ингушетии.

СК