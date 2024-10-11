Житель Жабинковского района хотел продать машину, но остался без авто и денег

В ноябре 2022 года к 55-летнему жителю Жабинковского района по объявлению о продаже легкового автомобиля Peugeot приехали потенциальные покупатели. После обсуждения деталей сделки мужчины пришли к соглашению. Продавец передал ключи с документами 21-летнему жителю Каменецкого района. Тот оставил Br100 в качестве задатка. Молодой человек попросил своего приятеля, 33-летнего жителя Гродненского района, написать расписку об обязательстве последующей оплаты Br2,5 тыс. в течение месяца. При этом он настоял, чтобы мужчина указал свои анкетные данные.



В тот же день мужчины поехали в Кобринский район. Там молодой человек сдал автомобиль на металлолом за символическую сумму. С продавцом машины он так и не рассчитался. А вскоре перестал отвечать на телефонные звонки. Спустя год обманутый житель Жабинковского района обратился в правоохранительные органы.



Правоохранители получили информацию о том, что написавший расписку житель Гродненского района задержан в России за совершение правонарушений. После депортации в Беларусь следователи допросили мужчину. Он рассказал, что к мошенничеству отношения не имеет, а расписку от своего имени написал по глупости. При этом указал на молодого человека, который сбыл автомобиль, а деньги присвоил себе.



Следователи выяснили, что аферист уже отбывает наказание за совершение аналогичных мошенничеств, связанных с завладением автомобилями.



Фигурант признал свою вину и возместил ущерб потерпевшему.



Брестским межрайонным отделом Следственного комитета жителю Каменецкого района предъявлено обвинение по ч.2 ст. 209 (мошенничество, совершенное повторно) УК. Судом ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы.