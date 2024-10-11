В Волгограде уволили полицейского за попытку подкупить руководство

Попытка помочь одному из предпринимателей обернулась волгоградскому полицейскому увольнением и уголовным делом. Теперь его обвиняют в предложении посредничества во взяточничестве.
По данным следствия, дело было в минувшем мае. Во время выездной проверки выяснилось, что один из коммерсантов нанял на работу иностранцев, не имеющих патента и разрешения на работу. Предпринимателю грозил штраф на сумму больше одного миллиона рублей.
«Подозреваемый решил инициативно “помочь” мужчине и предложил оказать ему посреднические услуги — передать взятку вышестоящему руководству отдела полиции, чтобы то “закрыло глаза” на нарушение и не привлекло бизнесмена к предусмотренной законом ответственности», — поясняет представитель волгоградского Следкома Наталия Куницкая.
Сумма взятки должна была составить 250 тысяч рублей, озвучил правоохранитель проштрафившемуся ИП. Однако, как выяснилось в ходе следствия, переговоров с кем-либо из вышестоящих чинов заместитель начальника отдела по вопросам миграции одного из территориальных подразделений МВД не вел.
В настоящее время расследование продолжается. Полицейский решением суда заключен под стражу и уже признал свою вину.
В Следкоме подчеркивают: на «чистую воду» правоохранителя вывели сотрудники регионального УФСБ и службы собственной безопасности волгоградского полицейского главка.
Ранее сообщалось о задержании сотрудников Гостехнадзора — главного инспектора и инспектор межрайонных отделов подозревают во взяточничестве. Видео задержания по ссылке. Тем временем дело 60-летней организатора незаконной миграции в Волгограде уже передали в суд.