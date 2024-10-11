В массовом ДТП на улице Дыбенко в Самаре пострадали два пенсионера

Вечером 10 октября в Самаре произошло массовое ДТП. На улице Дыбенко столкнулись сразу три иномарки. 72-летний водитель Renault Sandero ехал в сторону улицы Запорожской, но потерял контроль над машиной и врезался в Citroen C4 под управлением 39-летней женщины.
— От удара Citroen C4 отбросило вперед, и он врезался автомобиль Киа Рио, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
Автомобиль Киа Рио в это время стоял на светофоре, за его рулем была 46-летняя женщина. В результате аварии пожилой водитель Renault Sandero и его 67-летняя пассажирка получили травмы, их на скорой увезли в больницу.