«Из-за своей зловредности». В Гродно пенсионерка поцарапала гвоздем два авто, причинив ущерб на 1500 рублей

В Гродно пенсионерка из зловредности поцарапала два автомобиля. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В сообщении сказано, что в милицию обратился владелец Mercedes. Он рассказал, что на переулке Поповича в Гродно кто-то поцарапал его автомобиль. Сотрудниками милиции при проверке и мониторинге ближайших камер видеонаблюдения на домах удалось установить, как пенсионерка царапает авто.
В ведомстве добавили, что оперативно была установлена личность злоумышленницы, ей оказалась 71-летняя жительница Гродно.
Женщина пояснила, что, проходя мимо припаркованного Mercedes, она гвоздиком поцарапала его по правой стороне. Далее, по дороге на рынок, также она поцарапала еще и машину Peugeot. Возвращаясь домой, пенсионерка снова проходило мимо Mercedes и вновь поцарапала авто, но уже с другой стороны. В милиции уточнили, что автомобили были припаркованы без нарушений Правил дорожного движения.
На вопрос сотрудников милиции о том, по какой именно причине пенсионерка повредила чужие авто, фигурантка ответила: «Из-за своей зловредности!». В отношении женщины заведено уголовное дело по статье за хулиганство. Общая сумма ущерба составила 1500 рублей.
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