«Из-за своей зловредности». В Гродно пенсионерка поцарапала гвоздем два авто, причинив ущерб на 1500 рублей

Женщина пояснила, что, проходя мимо припаркованного Mercedes, она гвоздиком поцарапала его по правой стороне. Далее, по дороге на рынок, также она поцарапала еще и машину Peugeot. Возвращаясь домой, пенсионерка снова проходило мимо Mercedes и вновь поцарапала авто, но уже с другой стороны. В милиции уточнили, что автомобили были припаркованы без нарушений Правил дорожного движения.