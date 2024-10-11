В Омской области расширили территорию объявленного режима ЧС

Документ заставляет думать о расширении территории режима ЧС, объявленного в мае 2024 года.
«В пп. 1 п. 4 распоряжения губернатора Омской области от 12 мая 2024 года № 65-р “О введении режима чрезвычайной ситуации и установления уровня реагирования слова “(от 2016 километра 000 метров по 224 километр 000 метров)” заменить словами “(от 216 километра 000 метров по 237 километр 830 метров)””, — говорится в тексте распоряжения.
Напомним, что режим ЧС в мае 2024 года был объявлен из-за мощного паводка, произошедшего в Усть-Ишимском районе.
Кроме того, на период паводка в регионе вводился режим ЧС федерального уровня.