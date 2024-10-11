На трассе в Башкирии погибла 22-летняя девушка

Как рассказали в ГАИ республики, на 1413 км трассы М-5 24-летний водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением авто и наехал на парапет, из-за чего авто опрокинулось. В этот момент в салоне машины было семь человек, один из которых погиб.