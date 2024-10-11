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На трассе в Башкирии погибла 22-летняя девушка

В Башкирии 24-летний водитель «Лады» погубил в аварии пассажирку
Источник: Комсомольская правда

В Благоварском районе Башкирии произошла смертельная авария, унесшая жизнь молодой девушки.

Как рассказали в ГАИ республики, на 1413 км трассы М-5 24-летний водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением авто и наехал на парапет, из-за чего авто опрокинулось. В этот момент в салоне машины было семь человек, один из которых погиб.

— 22-летняя девушка, скончалась от полученных травм. Водитель и остальные пассажиры не пострадали, они были пристегнуты ремнем безопасности, — добавили в ГАИ.

По факту случившегося начато разбирательство.

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