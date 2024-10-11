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Нигерийца осудили за мошенничество на 300 тысяч рублей в Новосибирске

Суд назначил виновному 1 год и 1 месяц лишения свободы.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 32-летнему гражданину Федеративной Республики Нигерии. Он признан виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и присвоении и растрате (ч. 2 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что с 3 января по 16 ноября 2023 года подсудимый, под предлогом оказания содействия в оформлении студенческого приглашения, получении визы, покупке авиабилетов и организации проживания, похитил у своего соотечественника более 300 тысяч рублей.

«Кроме того, 11 октября 2023 года, подсудимый, находясь у дома 48 по улице Депутатская в Центральном районе Новосибирска, присвоил вверенные ему потерпевшим денежные средства в сумме 8,6 тыс. рублей, чем причинил потерпевшему значительный ущерб», — сообщает ведомство.

Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил виновному 1 год и 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевшего удовлетворены.