Из-за угрозы жизни рабочих в Новосибирске приостановили работу кранов

Ленинский районный суд Новосибирска вынес решение о приостановлении работы кранов на АО «НМЗ им. Кузьмина» на 90 дней. Это решение принято в связи с выявленными нарушениями требований промышленной безопасности.
Как установлено в ходе судебного заседания, 30 сентября 2024 года инспектором Сибирского управления Ростехнадзора была проведена внеплановая проверка предприятия после несчастного случая, произошедшего на площадке складского комплекса.
В ходе проверки было выявлено 73 нарушения требований промышленной безопасности, связанных с эксплуатацией мостовых кранов, подъемника с рабочей платформой и автомобильного крана.
Представитель НМЗ им. Кузьмина признал факт нарушений, но просил суд не назначать наказание в виде приостановления деятельности кранов, так как это может негативно отразиться на экономическом положении предприятия. Однако суд принял решение о приостановлении работы кранов, посчитав, что это необходимо для обеспечения безопасности работников и предотвращения возможных аварий.
Срок приостановления деятельности исчисляется с момента фактического приостановления эксплуатации кранов — 30.09.2024.
Постановление в законную силу не вступило.