Из-за угрозы жизни рабочих в Новосибирске приостановили работу кранов

Представитель НМЗ им. Кузьмина признал факт нарушений, но просил суд не назначать наказание в виде приостановления деятельности кранов, так как это может негативно отразиться на экономическом положении предприятия. Однако суд принял решение о приостановлении работы кранов, посчитав, что это необходимо для обеспечения безопасности работников и предотвращения возможных аварий.