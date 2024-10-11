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Из-за угрозы жизни рабочих в Новосибирске приостановили работу кранов

Речь идёт о мостовых и козловых кранах АО «НМЗ им. Кузьмина».

Источник: Om1 Новосибирск

Ленинский районный суд Новосибирска вынес решение о приостановлении работы кранов на АО «НМЗ им. Кузьмина» на 90 дней. Это решение принято в связи с выявленными нарушениями требований промышленной безопасности.

Как установлено в ходе судебного заседания, 30 сентября 2024 года инспектором Сибирского управления Ростехнадзора была проведена внеплановая проверка предприятия после несчастного случая, произошедшего на площадке складского комплекса.

В ходе проверки было выявлено 73 нарушения требований промышленной безопасности, связанных с эксплуатацией мостовых кранов, подъемника с рабочей платформой и автомобильного крана.

Пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области отмечает, что эксплуатация кранов с такими нарушениями приводит к непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью работников завода и третьих лиц и может привести к аварии или несчастному случаю.

Представитель НМЗ им. Кузьмина признал факт нарушений, но просил суд не назначать наказание в виде приостановления деятельности кранов, так как это может негативно отразиться на экономическом положении предприятия. Однако суд принял решение о приостановлении работы кранов, посчитав, что это необходимо для обеспечения безопасности работников и предотвращения возможных аварий.

Срок приостановления деятельности исчисляется с момента фактического приостановления эксплуатации кранов — 30.09.2024.

Постановление в законную силу не вступило.

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