Под Новосибирском мужчина погиб в дробилке щебня

По версии следствия, 9 марта мастер дробильно-сортировочного участка по добыче щебеня не проинструктировал сотрудника об отсутствии ограждения и аварийного троса, из-за чего машиниста затянуло в дробильную машину. От полученных травм он скончался на месте.