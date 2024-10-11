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Под Новосибирском мужчина погиб в дробилке щебня

В смерти машиниста обвинили мастера.

Источник: Reuters

В Тогучинском районе мужчина погиб в дробильной установке. Мастеру, который не проинструктировал работника, предъявили обвинение. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области 11 октября.

По версии следствия, 9 марта мастер дробильно-сортировочного участка по добыче щебеня не проинструктировал сотрудника об отсутствии ограждения и аварийного троса, из-за чего машиниста затянуло в дробильную машину. От полученных травм он скончался на месте.

Мастера обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело направили в Тогучинский районный суд.

В Новосибирске из-за непроведения инструктажа на стройке погиб уборщик. Руководитель признал свою вину.

Валерия ПЛЮСНИНА.

несчастный случай