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Появились фотографии с места столкновения двух автобусов в Татарстане

ДТП случилось в Мензелинском районе.

Источник: Госавтоинспекция РТ

Появились фотографии с места столкновения двух автобусов в Татарстане. ДТП случилось в Мензелинском районе республики утром 11 октября.

Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, на 1101 км трассы М7 столкнулись автобусы КАМАЗ и Ютонг. В результате происшествия два пассажира автобуса КАМАЗ скончались на месте, водитель и еще восемь пассажиров получили различные травмы.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают спецслужбы. Фотографии и видео с места происшествия можно посмотреть в нашем телеграм-канале.