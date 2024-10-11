Появились фотографии с места столкновения двух автобусов в Татарстане

Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, на 1101 км трассы М7 столкнулись автобусы КАМАЗ и Ютонг. В результате происшествия два пассажира автобуса КАМАЗ скончались на месте, водитель и еще восемь пассажиров получили различные травмы.