В Севастополе женщина сорвалась со скалы и погибла

Спасатели в очередной раз призывают жителей и гостей не подходить к обрывам, избегать прогулок по крутым сыпучим склонам, отказаться от фотографий с риском для жизни и от идеи покорять скалы и пещеры без специального снаряжения и подготовки. Если в планах не прогулка, а поход, необходимо пройди регистрацию на сайте МЧС России, подчеркивают в ведомстве.