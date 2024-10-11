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В Севастополе женщина сорвалась со скалы и погибла

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости Крым. В Севастополе туристка сорвалась со скалы на каменистый берег. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, женщина разбилась насмерть.

Источник: РИА "Новости"

«В районе Тигрового мыса у пляжа Яшмовый женщина сорвалась со скалы и погибла», — констатировали в ведомстве.

Еще пятерых туристов в течение недели удалось спасти. В трех случаях обошлось без травм: заблудившихся туристов вывели в безопасные места в районе урочища Инжир, горы Кара-Коба и в лесу у села Морозовка.

Еще двое спасенных получили травмы во время пеших прогулок по горам. Среди пострадавших — подросток.

«В районе пляжа Золотой со скалы упал 16-летний подросток, его эвакуировали из труднодоступной местности и передали бригаде скорой помощи для госпитализации, в районе Афинской тропы женщина сломала ногу, ее доставили в больницу», — сообщили в МЧС.

Спасатели в очередной раз призывают жителей и гостей не подходить к обрывам, избегать прогулок по крутым сыпучим склонам, отказаться от фотографий с риском для жизни и от идеи покорять скалы и пещеры без специального снаряжения и подготовки. Если в планах не прогулка, а поход, необходимо пройди регистрацию на сайте МЧС России, подчеркивают в ведомстве.

МЧС