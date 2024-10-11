Суд вынес приговор виновнику ДТП на Кубани, где погибла женщина с сыном

На Кубани виновника смертельной аварии, в котором погибли женщина и ее сын, приговорили к девяти годам лишения свободы и выплате трех млн рублей компенсации морального вреда, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Объединенной пресс-службы судов Кубани.