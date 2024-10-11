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Суд вынес приговор виновнику ДТП на Кубани, где погибла женщина с сыном

Смертельная авария произошла в 2023 году.

Источник: соцсети

На Кубани виновника смертельной аварии, в котором погибли женщина и ее сын, приговорили к девяти годам лишения свободы и выплате трех млн рублей компенсации морального вреда, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Объединенной пресс-службы судов Кубани.

В прошлом году в Брюховецком районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). 65-летний кубанец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем CHERY и выехал на полосу встречного движения на автодороге «Новоджерелиевская — Брюховецкая — Батуринская».

В результате столкновения с автомобилем FORD FOCUS погибли водитель — 35-летняя женщина и ее семилетний сын.

Брюховецкий районный суд приговорил виновника ДТП к девяти годам лишения свободы в колонии-поселении и взыскал с него три млн рублей в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда.

Приговор вступил в законную силу после подтверждения решения суда апелляционной инстанцией.