Суд вынес приговор виновнику ДТП на Кубани, где погибла женщина с сыном

На Кубани виновника смертельной аварии, в котором погибли женщина и ее сын, приговорили к девяти годам лишения свободы и выплате трех млн рублей компенсации морального вреда, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Объединенной пресс-службы судов Кубани.
В прошлом году в Брюховецком районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). 65-летний кубанец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем CHERY и выехал на полосу встречного движения на автодороге «Новоджерелиевская — Брюховецкая — Батуринская».
В результате столкновения с автомобилем FORD FOCUS погибли водитель — 35-летняя женщина и ее семилетний сын.
Брюховецкий районный суд приговорил виновника ДТП к девяти годам лишения свободы в колонии-поселении и взыскал с него три млн рублей в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда.
Приговор вступил в законную силу после подтверждения решения суда апелляционной инстанцией.