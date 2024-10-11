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В Волгограде со дна Сарептского затона подняли затонувший плавкран

После вмешательства природоохранной прокуратуры владелец судна наконец освободил акваторию от затонувшего объекта.

Затонувший плавучий кран был на дне затона Сарептского на территории Красноармейского района Волгограда. Собственнику было выдано представление об устранении нарушений. Но владелец в установленные сроки так и не достал плавательное средство.

Природоохранный прокурор в связи с этим обратился в суд. Как сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, решением Хамовнического районного суда Москвы были удовлетворены предъявляемые требования. Он обязал собственника поднять затонувший плавкран.

Судебное решение уже исполнено.

Прокуратура