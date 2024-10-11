В Волгограде со дна Сарептского затона подняли затонувший плавкран

Затонувший плавучий кран был на дне затона Сарептского на территории Красноармейского района Волгограда. Собственнику было выдано представление об устранении нарушений. Но владелец в установленные сроки так и не достал плавательное средство.
Природоохранный прокурор в связи с этим обратился в суд. Как сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, решением Хамовнического районного суда Москвы были удовлетворены предъявляемые требования. Он обязал собственника поднять затонувший плавкран.
Судебное решение уже исполнено.