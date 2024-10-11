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В Новосибирске пропала 17-летняя девушка в черной одежде

Ее местонахождение не известно с 4 октября.

Источник: Соцсети

В Ленинском районе Новосибирска ищут 17-летнюю Сусанну Ирисову. Девушка пропала 4 октября. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

— Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные, глаза черные. Одежда: предположительно, черный спортивный костюм, черная водолазка, черные кроссовки, черная кепка. С собой: черная сумка, — говорится в ориентировке поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении девушки, просят сообщить информацию по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112.