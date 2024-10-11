В Новосибирске пропала 17-летняя девушка в черной одежде

В Ленинском районе Новосибирска ищут 17-летнюю Сусанну Ирисову. Девушка пропала 4 октября. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
— Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные, глаза черные. Одежда: предположительно, черный спортивный костюм, черная водолазка, черные кроссовки, черная кепка. С собой: черная сумка, — говорится в ориентировке поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении девушки, просят сообщить информацию по телефонам