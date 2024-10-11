Челябинец отправится за оправдание терроризма в колонию

По данным УФСБ, 39-летний житель Челябинска в прошлом уже имел судимости. Информационные материалы с признаками оправдания терроризма он размещал в мессенджере Телеграм. Последние такие сообщения были опубликованы в июне этого года. Уголовное дело и все оперативно-следственные мероприятия в отношении подсудимого вели сотрудники УФСБ.
Не так давно Центральный окружной военный суд принял решение в отношении подсудимого. Южноуралец был признан виновным в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). В качестве наказания он отправится в колонию строгого режима на шесть лет. Кроме того, челябинцу будет запрещено заниматься администрированием сайтов в течение трёх лет.