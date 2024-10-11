Потерял управление на скользкой дороге: водитель Lada вылетел на встречку и погиб в ДТП с КАМАЗом

За рулем Lada был 73-летний мужчина. Предварительно установлено, что он не учел условия, сложившиеся на дороге из-за погоды, выбрал неподходящую скорость и потерял управление над автомобилем. Машина вылетела на встречную полосу, по которой двигался КАМАЗ под управлением 50-летнего мужчины. Произошло столкновение.