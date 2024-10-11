Потерял управление на скользкой дороге: водитель Lada вылетел на встречку и погиб в ДТП с КАМАЗом

Под Первоуральском утром 11 октября в столкновении КАМАЗа и Lada Niva погиб человек. Авария произошла в 9:03 на третьем километре дороги между населенными пунктами Билимбай и Тарасково.
За рулем Lada был 73-летний мужчина. Предварительно установлено, что он не учел условия, сложившиеся на дороге из-за погоды, выбрал неподходящую скорость и потерял управление над автомобилем. Машина вылетела на встречную полосу, по которой двигался КАМАЗ под управлением 50-летнего мужчины. Произошло столкновение.
— В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, до прибытия бригады медиков, — сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.
На место аварии для проведения процессуальных действий прибыли сотрудники Госавтоинспекции. В связи с ДТП назначено проведение расследования.
Автоинспекторы призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость транспорта и учитывать погодные условия, а также состояние дорожного полотна.
Напомним, вечером 10 октября под Первоуральском произошло столкновение легкового автомобиля и фуры, а в ночь на 10 октября в Алапаевске водитель потерял управление и влетел в опору ЛЭП — в результате аварии погибла молодая девушка, а машину буквально порвало пополам.