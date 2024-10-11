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Две фуры столкнулись с легковушкий на трассе смерти под Омском

Водителей большегрузов доставили в больницу
Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром в районе 395 километра трассы Тюмень-Омск столкнулись два большегруза. В результате столкновения, легковушка, следовавшая за одним из большегрузов, врезалась в фуру.

Как стало известно, 36-летний водитель большегруза «Сани» вылетел на «встречку», где врезался в фуру «Донгфенг», за рулем которой был 62-летний мужчина.

В результате аварии 34-летний водитель иномарки, следовавший за одной из фур, не успел затормозить и столкнулся с обеими большегрузами.

Оба водителя фур доставлены в больницу. Водитель иномарки не пострадал.

Полицейские организовали проверку. Движение на этом участке трассы восстановлено.

Ранее мы писали, что обрушившаяся на Омск непогода спровоцировала 89 аварий.