Причиной крупного пожара под Воронежем мог стать поджог

Пожарно-техническая экспертиза, проведенная по итогам крупного ландшафтного пожара в селе Ямное Рамонского района, установила, что причиной возгорания стал открытый источник огня. То есть это было либо неосторожное обращение с огнем, либо умышленный поджог. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.
Теперь полицейским предстоит провести расследование и выяснить, кто стоит за поджогом огромной территории.
Напомним, пожар в окрестностях Ямного начался 11 сентября. Огонь быстро распространился на огромную площадь. Справиться с ним удалось только днем 15 сентября. Для тушения очага привлекали пожарную авиацию.
Если версия подтвердится, то виновнику ЧП грозит суровое наказание, вплоть до уголовной ответственности.