Причиной крупного пожара под Воронежем мог стать поджог

Пожарно-техническая экспертиза, проведенная по итогам крупного ландшафтного пожара в селе Ямное Рамонского района, установила, что причиной возгорания стал открытый источник огня. То есть это было либо неосторожное обращение с огнем, либо умышленный поджог. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.