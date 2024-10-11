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Причиной крупного пожара под Воронежем мог стать поджог

Данные предварительного заключения о причинах пожара под Воронежем передали полицейским.

Источник: Комсомольская правда

Пожарно-техническая экспертиза, проведенная по итогам крупного ландшафтного пожара в селе Ямное Рамонского района, установила, что причиной возгорания стал открытый источник огня. То есть это было либо неосторожное обращение с огнем, либо умышленный поджог. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Теперь полицейским предстоит провести расследование и выяснить, кто стоит за поджогом огромной территории.

Напомним, пожар в окрестностях Ямного начался 11 сентября. Огонь быстро распространился на огромную площадь. Справиться с ним удалось только днем 15 сентября. Для тушения очага привлекали пожарную авиацию.

Если версия подтвердится, то виновнику ЧП грозит суровое наказание, вплоть до уголовной ответственности.

пожары
МЧС