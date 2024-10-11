«Точно не фотошоп»: Видео из метро в Дубае показали родители пропавшей в Дагестане ростовской студентки

Девятый месяц пошел со дня исчезновения 22-летней третьекурсницы РЮИ МВД. Ростовчанка Анна Цомартова 10 февраля в составе сборной выступала на соревновании по тайскому боксу в Каспийске. После боя Аня отправилась к морю. Дошла до территории ведомственного санатория. На его пирсе пробыла не менее сорока минут. Это выяснилось по записям с камер. На этом все. След Анны оборвался.
55 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ЗА ИНФОРМАЦИЮ.
Родители уверены — исчезновение дочери не связано с водой. Об этом говорят итоги поисковой операции на берегу и в море. А вот то, что Анну могли похитить и увезти, в том числе — за границу, семья не исключает. По одной из версий, девушка сейчас в Дубае.
Ориентировки Анны уже давно рассылают по соцсетям и каналам других стран. О пропаже студентки и о том, что за информацию о ней назначили награду в 55 тысяч долларов, знают и в ОАЭ.
Пару месяцев назад женщина прислала Николаю и Диане Цомартовым фото девушки с длинной темно-русой косой и в медицинской маске. Снимок был сделан в метро в Дубае. Пассажирке показалось, что незнакомка очень похожа на ростовчанку. Женщина успела снять ее на телефон и спросить — Аня ли это? На идеальном русском девушка ответила, что нет.
Родители считают, что героиня снимка очень похожа на Аню. Подтвердил это и эксперт-криминалист.
ТОЛЬКО, ЕСЛИ ЭТО НЕ ФОТОШОП.
— Вот только, если это не фотошоп, конечно, — предостерег Цомартовых специалист.
Кадр семья выложила в телеграм-канал, посвященный поискам Ани. Снимок вызвал огромный резонанс у двадцатитысячной аудитории канала. Подписчики согласились с тем, что сходство с Аней — огромное.
А потом один из самых внимательных читателей группы обратил внимание на то, что фото, вероятнее всего, является скриншотом с видео, снятого в особом режиме, характерном для айфонов.
Речь — о режиме Live Photos, при котором айфон записывает 1,5 секунды до и после момента фотосъемки. Подписчик сказал об этом близким Ани.
ОДНИМ ВОПРОСОМ СТАЛО МЕНЬШЕ.
— Мы вчера позвонили женщине в Дубай и попросили прислать полный вариант кадра, — говорит Николай Цомартов.
Женщина тут же скинула отцу короткое видео, которое и легло в основу нашумевшего фото. Вопрос — Аня ли это — по-прежнему открыт. Но ясно одно — загадочное фото — точно не продукт фотошопа.
Тем временем многие подписчики телеграм-канала Цомартовых уже уверены, что в кадре — именно ростовская студентка.
— Это точно Анечка! — написал один из них.
И таких комментариев — десятки, если не сотни.
Николай Цомартов рассказал «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону», что семья не теряет надежду отыскать дочь. Уже отправлен запрос в Интерпол. Родные верят, что именно он сможет помочь изучить записи с камер и сервера метро в Дубае.
— Мы никогда не смиримся и не опустим руки. Сделаем все, чтобы узнать правду о нашей старшей дочери, — сказал отец.