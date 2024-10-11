«Точно не фотошоп»: Видео из метро в Дубае показали родители пропавшей в Дагестане ростовской студентки

Родители уверены — исчезновение дочери не связано с водой. Об этом говорят итоги поисковой операции на берегу и в море. А вот то, что Анну могли похитить и увезти, в том числе — за границу, семья не исключает. По одной из версий, девушка сейчас в Дубае.