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«Точно не фотошоп»: Видео из метро в Дубае показали родители пропавшей в Дагестане ростовской студентки

Родным пропавшей в Дагестанке студентки из Ростова прислали видео с очень похожей на Анну Цомартову девушкой
Источник: Комсомольская правда

Девятый месяц пошел со дня исчезновения 22-летней третьекурсницы РЮИ МВД. Ростовчанка Анна Цомартова 10 февраля в составе сборной выступала на соревновании по тайскому боксу в Каспийске. После боя Аня отправилась к морю. Дошла до территории ведомственного санатория. На его пирсе пробыла не менее сорока минут. Это выяснилось по записям с камер. На этом все. След Анны оборвался.

55 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ЗА ИНФОРМАЦИЮ.

Родители уверены — исчезновение дочери не связано с водой. Об этом говорят итоги поисковой операции на берегу и в море. А вот то, что Анну могли похитить и увезти, в том числе — за границу, семья не исключает. По одной из версий, девушка сейчас в Дубае.

Ориентировки Анны уже давно рассылают по соцсетям и каналам других стран. О пропаже студентки и о том, что за информацию о ней назначили награду в 55 тысяч долларов, знают и в ОАЭ.

Анна Цомартова пропала 10 февраля в Каспийске. Фото: из семейного архива

Пару месяцев назад женщина прислала Николаю и Диане Цомартовым фото девушки с длинной темно-русой косой и в медицинской маске. Снимок был сделан в метро в Дубае. Пассажирке показалось, что незнакомка очень похожа на ростовчанку. Женщина успела снять ее на телефон и спросить — Аня ли это? На идеальном русском девушка ответила, что нет.

Родители считают, что героиня снимка очень похожа на Аню. Подтвердил это и эксперт-криминалист.

ТОЛЬКО, ЕСЛИ ЭТО НЕ ФОТОШОП.

— Вот только, если это не фотошоп, конечно, — предостерег Цомартовых специалист.

Кадр семья выложила в телеграм-канал, посвященный поискам Ани. Снимок вызвал огромный резонанс у двадцатитысячной аудитории канала. Подписчики согласились с тем, что сходство с Аней — огромное.

Аня отправилась в Каспийск на соревнования по тайскому боксу. Фото: из семейного архива

А потом один из самых внимательных читателей группы обратил внимание на то, что фото, вероятнее всего, является скриншотом с видео, снятого в особом режиме, характерном для айфонов.

Речь — о режиме Live Photos, при котором айфон записывает 1,5 секунды до и после момента фотосъемки. Подписчик сказал об этом близким Ани.

ОДНИМ ВОПРОСОМ СТАЛО МЕНЬШЕ.

— Мы вчера позвонили женщине в Дубай и попросили прислать полный вариант кадра, — говорит Николай Цомартов.

Женщина тут же скинула отцу короткое видео, которое и легло в основу нашумевшего фото. Вопрос — Аня ли это — по-прежнему открыт. Но ясно одно — загадочное фото — точно не продукт фотошопа.

Тем временем многие подписчики телеграм-канала Цомартовых уже уверены, что в кадре — именно ростовская студентка.

— Это точно Анечка! — написал один из них.

Аня очень похожа на маму Диану. Фото: из семейного архива

И таких комментариев — десятки, если не сотни.

Николай Цомартов рассказал «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону», что семья не теряет надежду отыскать дочь. Уже отправлен запрос в Интерпол. Родные верят, что именно он сможет помочь изучить записи с камер и сервера метро в Дубае.

— Мы никогда не смиримся и не опустим руки. Сделаем все, чтобы узнать правду о нашей старшей дочери, — сказал отец.