Суд удвоил штраф куратору семьи Далера Бобиева в Екатеринбурге

Женщина заявила, что ребенок умер, захлебнувшись в ванной, и она спрятала его, так как испугалась. Женщина скрывала смерть мальчика полгода и все это время получала пособие за мертвого малыша. Наумова обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего», пп. «г» и «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание малолетнего» и ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Адвокат Вероники Наумовой Елена Хорова подтвердила, что опекунша частично признала вину в истязаниях, но не признала, что связывала мальчика и ставила его в подвал. Кроме того, в конце сентября Екатеринбургский гарнизонный суд приговорил к пяти годам лишения свободы Александра Наумова, признанного виновным в истязаниях Далера Бобиева. Также суд лишил Наумова звания гвардии сержант.